Afghanistan, truppe Usa lasciano la base di Bagram

Il ritiro dall'Afghanistan

L'Italia lascia l'Afghanistan dopo 20 anni di missione

Bagram in questi anni è stata il simbolo della lotta proprio contro i Talebani e contro Al Qaeda, luogo di ingresso per decine di migliaia di soldati che sono entrati in Afghanistan per prendere parte alla Guerra al Terrore e al contempo teatro di morte per quasi 2mila militari statunitensi. La base è stata l'obiettivo di numerosi attacchi talebani, inclusi attentati suicidi e attacchi missilistici. Era da anni che il Pentagono stava riducendo la presenza delle truppe in Afghanistan, ma l'accordo di Doha, firmato nel febbraio del 2020 dall'Amministrazione Trump e dai Talebani in Qatar, ''ha segnato l'inizio della fine’’, secondo quanto scrive la Cnn. A metà del 2011 c'erano quasi 100mila soldati statunitensi in Afghanistan e altri 35mila appaltatori statunitensi. Dieci anni dopo i soldati erano 2.500 e 18mila gli appaltatori.