Afghanistan, Biden annuncerà ritiro per l’11 settembre 2021

11 settembre 2001 – 11 settembre 2021.

Venti anni dopo quella tragica mattina (LE FOTO) in cui gli aerei dirottati dai terroristi suicidi di al Qaeda si schiantarono contro le Torri Gemelle e il Pentagono provocando oltre temila vittime, mentre uno – lo United 93 - precipitò in Pennsylvania in circostanze mai del tutto chiarite. Venti anni dopo l’intervento statunitense in Afghanistan, la guerra più lunga della storia americana.

La data scelta dal presidente Joe Biden non è casuale. In quel giorno, secondo quanto riposta il Washington Post, l’ultimo soldato a stelle strisce – ma anche i militari della coalizione internazionale e la Nato – lascerà l’Afghanistan.

Di fatto un "prolungamento" della missione

Una decisione prevista, e che per certi versi, anzi, rappresenta il prolungamento di una missione che, secondo l’amministrazione Trump, si sarebbe dovuta concludere a maggio. Ma che poco cambia negli equilibri instabili di un paese che non conosce la pace da almeno 40 anni, da quando le truppe sovietiche lo invasero – ufficialmente – per sostenere il governo socialista nel contrasto all’insurrezione dei mujaheddin.

Finisce così un conflitto, quello afgano, che da molti anni, dopo l’inziale rovesciamento del regime talebano, non è mai finito, ma è proseguito fino ad oggi a “bassa intensità”. Ci fu un estremo tentativo di riprendere il controllo del paese da parte degli americani, nel 2009, sotto l’amministrazione Obama, con la “surge”, l’offensiva guidata dal generale McChrystal, cioè l’invio di altri 17mila soldati sul terreno, che avrebbe dovuto chiudere la partita con gli studenti del Corano, ma i risultati furono quantomeno incerti.

Poi la strategia venne cambiata, avviando il dialogo proprio con i nemici, i talebani, nel tentativo di giungere a una pacificazione.