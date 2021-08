1/12

Prosegue il caos in Afghanistan dopo il ritorno al potere dei talebani. Da domenica sono 12 le persone che hanno perso la vita all'interno e all'esterno dell'aeroporto di Kabul, dove si accalcano in migliaia nel tentativo di prendere un volo per fuggire dal Paese



Caos Afghanistan, tutti gli aggiornamenti in DIRETTA