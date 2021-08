Afghanistan, il reportage di Sky TG24 da Jalalabad. VIDEO

Nel nuovo Afghanistan riconquistato dai talebani la paura è per chi resta (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO). Giornalisti, traduttori, attivisti, interpreti, che in questi anni hanno collaborato con le truppe statunitensi e con quelle della Nato. Dall’inizio dell’offensiva talebana, in primavera, sono decine i collaboratori uccisi. Omicidi mirati in tutte le principali città afghane. A Jalalabad, fino a pochi giorni fa, le milizie locali hanno provato a contrastare l’avanzata dei talebani. Gli Stati Uniti hanno promesso asilo a traduttori e interpreti ma l’iter è lungo e finora sono stati rilasciati 2.500 visti, mentre sono 18mila gli afghani in attesa di una risposta. Ecco il racconto e le testimonianze, nel reportage di Sky TG24, realizzato da Francesca Mannocchi a Jalalabad.