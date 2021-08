11/12 ©Ansa

Il programma Rewards for Justice del governo degli Stati Uniti offre fino a 10 milioni di dollari in ricompensa per le informazioni che portano alla cattura di Sirajuddin Haqqani. Haqqani è anche l'autore di un articolo d'opinione intitolato "What We, the Taliban, Want" (“Cosa vogliamo noi talebani”), apparso sul New York Times il 20 febbraio 2020