1/7 ©Ansa

Nel terzo giorno da quando sono tornati al potere in Afghanistan, i talebani hanno fatto esplodere la statua di Abdul Azi Mazari, ex leader degli hazara, minoranza sciita afghana, ucciso dagli stessi talebani nel 1995 e considerato eroe per la resistenza contro il gruppo armato

Gli aggiornamenti sull'Aghanistan live