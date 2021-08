Una donna dall'Afghanistan: "Ho paura, qui è cambiato tutto". VIDEO

Il telefono non prende, la linea spesso va via. Ci sono problemi di rete, ma soprattutto di elettricità. "Sono davvero spaventata, per la mia vita e per quella di mio marito", dice subito questa donna, ragazza di 28 anni che si trova in Afghanistan e sta cercando di fuggire in Europa. Non scriviamo il suo nome, né mostriamo il suo volto per motivi di sicurezza.

Drammatica testimonianza

approfondimento

Talebani in Afghanistan, conseguenze e scenari: parere degli esperti

Appena i talebani hanno preso il controllo del Paese, è scappata insieme a suo marito lasciando la loro casa e cercando provvisoriamente un posto dove stare. "Quando abbiamo visto molte macchine di talebani arrivare nel nostro quartiere siamo fuggiti". Lavora da anni con agenzie di comunicazione e ong e proprio per questo è maggiormente a rischio: come donna e come collaboratrice di organizzazioni umanitarie. Lei è nata in un Afghanistan diverso, non si ricorda dei talebani. "Avevo 8 anni nel 2001, quando i fondamentalisti se ne sono andati: sono cresciuta in un altro mondo , ora qui non ci sono diritti per le donne. Non siamo al sicuro". Non c'è diritto al lavoro, diritto di parola e soprattutto non c'è futuro.

"Non possiamo neanche andare in un negozio senza un uomo". Un amico del marito li ha chiamati per dirgli di non uscire di casa, e nel caso di farlo con un burqa o con qualcosa per coprire il volto. "Fino a sabato mattina la situazione era normale, anche a Kabul: potevo indossare quello che volevo". Poi, in ventiquattro ore tutto è cambiato. "Stare in giro faceva paura, la città era silenziosa e spaventosa: non ci sono donne per strada, io uscivo con una lunga sciarpa per coprirmi il volto e non farmi riconoscere".