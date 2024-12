Le trattative

La decisione sul nuovo premier era attesa già ieri sera, poi l’Eliseo ha rimandato a questa mattina. La ricerca di un accordo sui nomi, di un impegno per la "non sfiducia", - come è stata definita l'intesa di martedì all'Eliseo fra il presidente e i partiti dell'arco politico (senza le ali estreme) - è quindi andata avanti per per tutta la serata di ieri e oltre. Due giorni fa, senza entrare nella logica dei nomi del premier, della coalizione che governerà o dei programmi, Macron e i suoi interlocutori avevano trovato un punto di caduta: il governo si impegna a non ricorrere al famigerato 49.3, l’articolo della Costituzione che consente di far passare una legge senza discussione in Parlamento, semplicemente mettendo la fiducia. I partiti in cambio garantirebbero la cosiddetta 'non sfiducia': pur se fuori dalla coalizione o in disaccordo con parte dei contenuti del programma, non ricorrerebbero alle mozioni per rovesciare l'esecutivo, come avvenuto 10 giorni fa con quello di Michel Barnier. Il premier dimissionario aveva posto la fiducia sulla parte della manovra finanziaria che riguardava i conti della Sécurité Sociale, la previdenza sociale. La gauche del Nfp, il Nuovo Fronte Popolare, aveva presentato una mozione di sfiducia, e il Rn, il Rassemblement National di Marine Le Pen, aveva fornito i voti decisivi per far cadere il governo.