Tra crisi di Governo e riapertura di Notre Dame, Parigi sul filo

“O tutto o niente”, come si dice. Per la seconda volta in questo 2024 la Francia si trova a uno snodo cruciale per il suo futuro in coincidenza con un grande evento che attrae l’attenzione mondiale. Ma il Presidente Macron è positivo: “Se siamo riusciti a riaprire Notre Dame rispettando i cinque anni, riusciremo a trovare un nuovo Governo”, suggerisce