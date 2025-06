La Puglia offre un bonus per congelare gli ovuli: come funziona?

È la prima regione in Italia a offire un contributo (fino a 3 mila euro) per la crioconservazione degli ovociti. “Nel 2025 è innaturale che ancora molte donne siano costrette a scegliere tra carriera e famiglia”, dice a Sky TG24 Insider il consigliere pugliese al Welfare Ruggiero Mennea che ha firmato la misura entrata in vigore il 3 giugno. E spera venga estesa ad altre regioni. Per promuovere la libertà riproduttiva delle donne e contrastare il calo demografico