Funerali Papa: bandiere con volto di Carlo Acutis a San Pietro

Tra la folla che riempie Piazza San Pietro già dalle prime ore di questa mattina c'è anche un gruppo di ragazzi provenienti dalla Germania che sventola bandiere con il volto di Carlo Acutis. Il giovane beato avrebbe dovuto essere canonizzato domani ma a causa della morte del Papa la dichiarazione di santità di quello che è stato definito il Patrono di Internet è stata rinviata. La piazza al momento è sorvolata da elicotteri e droni che vengono salutati dai più giovani, mentre la cupola della basilica fino a pochi minuti fa era avvolta da una leggera foschia, scenario che ha ricordato per qualche istante i funerali di Benedetto XVI quando la fitta nebbia coprì la parte superiore della facciata per qualche ora (I FUNERALI DI FRANCESCO IN DIRETTA).