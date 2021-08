Afghanistan, accoglienza profughi: impegno sindaci da Milano a Roma

6/12 ©IPA/Fotogramma

A Ferrara il sindaco leghista, Alan Fabbri, si è detto pronto ad accogliere i profughi che arriveranno in seguito alla crisi umanitaria: "Siamo pronti a fare la nostra parte. Di fronte alla catastrofe umanitaria in Afghanistan daremo, come ente locale, la massima disponibilità per salvare vite, a partire da donne e minori. Come sindaco, come cittadino, sono pronto a dare un contributo e a mettere in campo la massima collaborazione, nel limite delle possibilità che possiamo offrire"

