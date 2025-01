Riforma separazione carriere, Anm: il 27 febbraio sciopero magistrati

Lo ha stabilito il Consiglio direttivo dell'Associazione nazionale magistrati, riunitosi a Roma. La decisione è stata presa per protestare contro la riforma della separazione delle carriere, approvata in prima lettura alla Camera. Anm: all'anno giudiziario via da Aula e Tricolore su toga

L'Anm proclama una giornata di sciopero per il 27 febbraio prossimo contro la riforma della separazione delle carriere, approvata in prima lettura alla Camera giovedì scorso. Lo ha deciso il comitato direttivo centrale del sindacato delle toghe, al termine della riunione di oggi, attuando quanto già deliberato nell'assemblea straordinaria svolta lo scorso dicembre.

L'Anm ha deliberato anche un'altra forma di protesta: partecipare alle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario indossando la toga e una coccarda tricolore, per poi abbandonare l'aula "in forma composta", con toga indosso e Costituzione alla mano, nel momento in cui il ministro della Giustizia Carlo Nordio o un suo rappresentante prenderanno la parola, "salvo ragioni istituzionali lo impediscano". Lo ha deciso il Comitato direttivo dell'Anm riunito a Roma per protestare contro la riforma della separazione delle carriere.