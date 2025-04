Papa Francesco, a Santa Maria Maggiore per un omaggio alla Madonna

Vestito con la talare bianca e zucchetto alla testa, Bergoglio ha fatto il suo ingresso nella basilica in sedia a rotelle e portando un mazzo di rose bianche per un omaggio floreale alla più importante icona mariana. Aveva i naselli per l'ossigeno ma è apparso in buona forma

Vestito con la talare bianca e zucchetto alla testa, Bergoglio ha fatto il suo ingresso nella basilica di Santa Maria Maggiore in sedia a rotelle e portando un mazzo di rose bianche per un omaggio floreale alla Salus Popoli Romani, la più importante icona mariana che la tradizione attribuisce a San Luca, evangelista e patrono dei pittori. Papa Francesco aveva i naselli per l'ossigeno ma è apparso in buona forma ed è stato accolto dall'arciprete, il cardinale Rolandas Mackrikas. Per farlo accedere alla cappella è stata allestita una pedana. Il Pontefice è rimasto nella basilica circa un quarto d'ora.

Il legame di Papa Francesco con la Madonna

L’omaggio all’icona Salus Populi Romani è una consuetudine per Papa Francesco avviata sin dal 14 marzo 2013, all'indomani dell'elezione, ed è stata mantenuta prima e dopo ogni viaggio apostolico. Al termine del ricovero al Policlinico Gemelli, tre settimane fa, il Pontefice si era fermato nel piazzale antistante la Basilica di Santa Maria Maggiore prima di rientrare a Casa Santa Marta, per consegnare dei fiori da porre davanti all’icona della Vergine, dandoli al cardinale Rolandas Makrickas, arciprete coadiutore della Basilica. Un mazzo di fiori gialli che la signora Carmela Mancuso aveva fatto arrivare al Papa dopo il ringraziamento pubblico di Francesco che l’aveva riconosciuta tra la folla al momento del congedo dal Gemelli. L’ultima visita nella Basilica liberiana delle oltre cento avvenute risale al 14 dicembre 2024 quando il Papa si era recato per pregare in vista del 47esimo viaggio apostolico ad Ajaccio, in Corsica, per la conclusione del Congresso “La Religiosité Populaire en Mediterranée”.