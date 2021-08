Afghanistan, talebani e social media: le donne si "cancellano"

Anche in questa nuova fase di potere, il gruppo islamico dimostra un'estrema attenzione nei confronti dei social media: sia quando si tratta di sfruttarli per potenziare la propria comunicazione ufficiale, sia come mezzo di controllo della popolazione. Molte donne cancellano i propri account per timore di ritorsioni. E intanto Facebook, Twitter, YouTube e TikTok seguono strategie diverse

Una foto nera, l'account privato. Fino a due giorni dopo la caduta dell'Afghanistan in mano talebana, l'account Instagram di una nota attivista afghana - che non vi nominiamo per tutelarla - aveva come immagine profilo un volto sorridente, incorniciato dal velo. Poi, per proteggersi, ha dovuto nascondersi anche lei: proprio lei che solo fino a qualche mese fa promuoveva campagne social per i diritti delle donne nel Paese. Ancora condivide post per chiedere il supporto della comunità internazionale, con l'hashtag #westandiwithAfghanWomen, ma deve farlo "di nascosto", sperando di non attirare le attenzioni sbagliate. E come lei tantissime donne stanno chiudendo i propri account, cambiando nome utente, cancellando le proprie tracce digitali.

Donne trollate dai talebani sui social

Molte sono infatti già state “trollate” sui social da account talebani. A denunciarlo a Sky TG24 è Unicef Afghanistan, che avevamo contattato per raccontare le storie di alcune attiviste nel Paese. Come ci hanno spiegato via mail, sono state già molte le denunce di donne insultate online da account talebani - veri o anonimi - perché hanno osato farsi sentire, protestare contro l’Emirato islamico o parlare con i media occidentali. Una situazione di grande stress e paura.