Afghanistan, il premio Nobel Malala: "Molte donne forzate a sposarsi"

L'attivista per i diritti delle donne ha espresso la sua preoccupazione per la situazione nel Paese in un'intervista alla Bbc: "Temono di non poter più studiare. A molte di loro è stato chiesto di sposarsi a 12 o 15 anni". L'appello: "I Paesi aprano ai rifugiati"

La premio Nobel per la Pace e nota attivista afghana Malala ha parlato della situazione delle donne in Afghanistan in un'intervista esclusiva alla Bbc: "Sono davvero preoccupata della situazione attuale in Afghanistan, soprattutto per la sicurezza di donne e ragazze. Ho avuto l'opportunità di parlare con alcuni attivisti in Aghanistan, inclusi quelli per i diritti delle donne, e hanno condiviso con me la preoccupazione su come sarà la loro vita". L'attivista ha continuato: "Molte di loro ricordano quello che accadeva tra il 1996 e il 2001 - durante gli anni del controllo dei talebani - e temono di non poter più studiare, abbiamo già visto notizie di ragazze rimandate indietro all'università. A molte di loro è stato chiesto di sposarsi all'età di 12 o 15 anni".