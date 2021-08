11/12 Evan Kohlmann/Twitter

Intanto Giorgio Mulè, il Sottosegretario alla Difesa, ha dichiarato ad Agorà Estate che "l'Italia sta facendo un'azione straordinaria dal punto di vista delle Forze armate e della Difesa. I nostri militari hanno lavorato giorno e notte per mettere in sicurezza i dipendenti dell'ambasciata e fare in modo che il personale italiano e afghano con le loro famiglie possano rientrare in Italia. In questo momento la priorità, l'obbligo morale e politico è quello di mettere in sicurezza le persone"