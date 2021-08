Afghanistan, evacuazione degli italiani da ambasciata di Kabul. VIDEO

Nelle immagini del video inviato a Sky TG24 dalla giornalista Francesca Mannocchi, si vede il personale dell'ambasciata, diplomatici e civili, lasciare la struttura e raggiungere lo spazio esterno, per poi dirigersi verso i vari elicotteri in attesa. Presto il ponte aereo anche per i collaboratori afghani

Una lunga colonna di persone, soprattutto diplomatici e civili, lascia la capitale dell'Afghanistan, Kabul, ormai in mano ai talebani. In pochissimi giorni l'intero Paese è tornato in mano alle loro milizie. Così anche per gli italiani è giunto il momento di lasciare la sede dell'ambasciata e raggiungere l'aeroporto di Kabul per l'evacuazione finale (LE ULTIME NEWS DALL'AFGHANISTAN LIVE).

Nelle immagini del video inviato a Sky TG24 dalla giornalista Francesca Mannocchi, si vede il personale dell'amabasciata, diplomatici e civili, lasciare la struttura e raggiungere lo spazio esterno, per poi dirigersi verso i vari elicotteri, pronti al decollo con i rotori in movimento. Il gruppo è stato trasferito nello scalo aeroportuale, in attesa del volo che li riporterà in Italia in serata (IL VIDEO DELL'EVACUAZIONE DEL PERSONALE DELL'AMBASCIATA ITALIANA)