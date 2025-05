Francia, primo sì alla legge del suicidio assistito

Fine vita: per Macron “tappa importante”

Il provvedimento è composto da 2 testi: la proposta relativa all'accompagnamento e alle cure palliative è stata approvata all'unanimità, mentre l'altra crea "il diritto all'aiuto a morire", che consiste nell'"autorizzare e accompagnare una persona che ha espresso la sua richiesta per ricorrere a una sostanza letale" che dovrà somministrarsi da sola o farsi somministrare "nel momento in cui non è fisicamente in grado di procedere". Sono 5 i criteri per poter aver questo diritto, fra cui soffrire di una patologia grave e incurabile, che ha una prognosi di vita in fase avanzata o terminale e presenta una sofferenza fisica o psicologica costante.