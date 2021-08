Afghanistan, spari in aeroporto a Kabul: il racconto. VIDEO

“Quello che sta vivendo Kabul stamattina è un assalto all’aeroporto, una delle ragioni per cui il nostro volo ha subìto ritardo è che centinaia di persone ieri bloccate all’aeroporto cercavano di assaltare le piste”. A raccontarlo a Sky TG24 è la giornalista Francesca Mannocchi (VIDEO), che dall’Afghanistan sta rientrando in Italia con un volo che dovrebbe arrivare a Roma nel primo pomeriggio. E sulle notizie degli spari per disperdere i civili nello scalo (FOTO) della capitale racconta: “Sono stati momenti molto concitati, la sera soprattutto, noi eravamo in una parte relativamente sicura, sentivamo gli spari ma non capivamo a cosa fossero dovuti, il volo è stato ritardato, la pista dell’aeroporto di Kabul in tarda serata è stata chiusa. Nella grande confusione non riuscivamo a capire quale fosse la ragione dell’allarme sicurezza” (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LA MAPPA DELL'AVANZATA DEI TALEBANI - I VIDEO DELLA PARTENZA DEGLI ITALIANI DA KABUL)