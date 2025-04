Terremoto di magnitudo 6.3 colpisce le coste dell’Ecuador

Al momento non ci sono notizie di eventuali vittime o ingenti danni e le autorità ecuadoriane hanno dichiarato che non vi è alcun rischio tsunami

Un terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito oggi le coste dell'Ecuador nordoccidentale. A dichiararlo è stato il Centro sismologico europeo del Mediterraneo (EMSC). Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters l'epicentro del sisma sarebbe stato localizzato in prossimità della costa a una profondità di 14,29 miglia, corrispondenti a circa 23 chilometri, mentre AGI dichiara che il terremoto ha colpito la provincia di confine di Esmeraldas a una profondità di 35 chilometri, intorno alle 6:45 ora locale, con scosse avvertite fino alla capitale, Quito. Al momento non ci sono notizie di eventuali vittime o ingenti danni e le autorità ecuadoriane hanno dichiarato che non vi è alcun rischio tsunami.