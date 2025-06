Morto lo scrittore Edmund White: diede voce alla comunità gay

La vita di White

Nato a Cincinnati nel 1940, White è cresciuto nell'Illinois e da giovane ha frequentato la Cranbrook School, in Michigan. Entrato ad Harvard, ha però preferito laurearsi presso l’Università del Michigan. E' stato uno dei primi intellettuali a parlare in maniera spontanea ed aperta della propria sieropositività. Tra i suoi scritti più famosi, ricorda "Il Corriere della Sera", c'è "Forgetting Elena", composto nel 1973 ma anche "Un giovane americano", risalente al 1982, primo volume di una trilogia in parte autobiografica, completata da "La bella stanza è vuota" del 1988 e "La sinfonia dell'addio" del 1997. Qualche anno dopo, era il 2000, alla trilogia si è aggiunto poi il volume intitolato "L’uomo sposato". Nel corso della sua vita White, ricordato oltre che come romanziere anche come commediografo e critico letterario, è stato per diverso tempo a San Francisco, Roma e Parigi e nel 1993 è stato nominato Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres proprio in Francia. Dopo aver superato un infarto, più di recente White si è ritirato a vita privata, nel suo appartamento di Chelsea a New York, dove viveva con il marito Michael Carroll, anche lui scrittore.