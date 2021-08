Afghanistan, aeroporto di Kabul nel caos: 20 morti in una settimana

Biden torna a parlare del ritiro americano dall'Afghanistan e difende la scelta: "Evacuazione dolorosa, le immagini da Kabul fanno male . Attenzione agli attacchi terroristici". Poi ringrazia gli alleati per l'impegno, in primis l'Italia, tra i principali protagonisti del prossimo G20 straordinario sul tema. Johnson: "Il 24 agosto convocherò i leader del G7 per colloqui urgenti sulla situazione in Afghanistan". Decine di migliaia di afghani sono disperatamente alla ricerca di una via di fuga dal Paese. Le persone si accalcano all'aeroporto e, dal 15 agosto a oggi, sono almeno 20 le persone morte nella calca. Vittime "inevitabili", riferisce il giornalista di Sky news Stuart Ramsay, perché ci sono persone schiacciate dalla folla e altre "disidratate e terrorizzate" ( IL REPORTAGE) . Il Pentagono intanto ha dato il via libera a voli commerciali per accelerare le evacuazioni ( LO SPECIALE