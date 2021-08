Afghanistan, ultimatum dei talebani agli Stati Uniti

Conflitto a fuoco all'ingresso Nord dell'aeroporto di Kabul tra forze di sicurezza afghane e un gruppo di assalitori di cui non si conosce l'identità. Un soldato afghano è rimasto ucciso e ci sono altri tre feriti. Nello scontro sono state coinvolte anche truppe degli Stati Uniti e della Germania, che sono rimaste illese. Nello scalo si sono registrate 20 vittime in 7 giorni a causa della calca per fuggire dal Paese . Di fronte all'ipotesi di Usa e Gb di prorogare il ritiro delle truppe oltre il 31 agosto, i talebani minacciano: " Ci saranno conseguenze ". Shaheen, portavoce dei miliziani, sostiene che le donne afghane avranno "gli stessi diritti delle occidentali se indossano l'hijab". Un gruppo di ragazzi denuncia: "Frustrati perché indossavamo jeans". Oggi è previsto il G7, Joe Biden discuterà con gli alleati la scadenza del ritiro. Si discuterà inoltre di aiuti umanitari, del ricollocamento dei richiedenti asilo e del previsto flusso di migranti. Centrale sarà anche il tema del rispetto dei diritti umani, in particolare delle donne e delle ragazze, pena eventuali sanzioni se i talebani dovessero violarli. L'Italia che lavora anche a un G20 straordinario con Cina e Russia. Xi Jingping valuta presenza virtuale ( LO SPECIALE I VIDEO ).