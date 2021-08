Afghanistan, Biden: Via entro 31/8. Draghi: Lasciare canale aperto

Joe Biden non cede al pressing del G7 : le truppe Usa si ritireranno definitivamente da Kabul il 31 agosto come previsto: "C'è rischio terrorismo, prima finiamo le evacuazioni meglio è". Poi ringrazia i Paesi del G7 per la collaborazione. Respinta quindi ogni velleità di rinvio da parte degli altri leader durante il vertice presieduto dal premier britannico Boris Johnson. Il presidente Usa ha assicurato agli alleati però di aver chiesto al Pentagono la messa a punto di piani di emergenza, pronti a scattare se sarà necessario restare in terra afghana anche dopo fine agosto.

I leader del G7 hanno chiesto ai talebani di garantire "un corridoio sicuro" a tutti quelli che vorranno partire anche dopo il 31 agosto, afghani compresi. Il premier italiano Mario Draghi ha chiesto di lasciare un canale aperto per il Paese, anche per aiuti umanitari ( L'APPROFONDIMENTO ).

Il governo talebano, dopo l'ultimatum delle ultime ore, ha affermato a chiare lettere che non permetterà più l'ingresso nell'aeroporto Hamid Karzai agli afghani che intendono fuggire. "Ora basta andare via. Abbiamo chiesto agli americani di non incoraggiarli, ci servono le loro competenze", ha detto il portavoce della milizia islamica Zabihullah Mujahid.

G7: talebani saranno responsabili per terrorismo e diritti umani