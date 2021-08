6/20 ©IPA/Fotogramma

L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) nell'ultimo mese ha registrato 75mila minori costretti ad abbandonare le loro case. A questi dati già drammatici si aggiunge quello di 5 milioni di afghani al limite della sopravvivenza, per non parlare dei 14 milioni a rischio fame