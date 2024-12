Re Felipe e la regina Letizia Ortiz a Roma. LE FOTO

2/10

LO SCAMBIO E LA COLLABORAZIONE TRA ITALIA E SPAGNA

''Maestà, ci sarà modo in questi giorni di visita di Stato così gradita di continuare a scambiare opinioni su tanti aspetti e argomenti che stanno a cuore ai nostri due popoli. Anche per questo ringrazio sua Maestà per la visita e la sua attenzione al nostro Paese e per l'amicizia che intercorre tra Italia e Spagna'', ha detto Mattarella nella conferenza stampa con il re Felipe VI di Spagna ospite al Colle.