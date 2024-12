Guerra Ucraina Russia, drone su impianto carburanti a Bryansk. LIVE

Donald Trump ha affermato che risolvere la crisi ucraina sara' la sua massima priorita' una volta entrato in carica il mese prossimo, descrivendo il Medio Oriente come una "situazione meno difficile". "Penso che dobbiamo risolvere il problema ucraino con la Russia", ha detto il presidente eletto alla rivista francese Paris Match in un'intervista registrata pubblicata oggi. "Entrambi i paesi stanno perdendo numeri che nessuno può credere. Centinaia di migliaia di soldati vengono uccisi", ha detto Trump. "E il Medio Oriente è ovviamente una grande priorità. Ma penso che il Medio Oriente sia una situazione meno difficile

dell'Ucraina con la Russia", ha detto il leader americano. "Ma

quelle sono le due situazioni che dobbiamo risolvere e dobbiamo risolverle rapidamente. Molte persone stanno morendo". Trump è volato a Parigi per la riapertura di sabato della cattedrale di Notre Dame dopo un incendio devastante nel 2019. Ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron e il leader ucraino Volodymyr Zelensky durante la sua visita in Francia, il suo primo viaggio internazionale dopo la rielezione. "Abbiamo avuto un buon incontro con il presidente Zelensky", ha detto. Trump ha anche ribadito il suo appello a Washington di non intervenire in Siria, dove il presidente di lunga data Bashar al-Assad è stato rovesciato dai ribelli in un'offensiva lampo nel fine settimana. "La Siria dovrà badare a se stessa", ha detto Trump nell'intervista. "Non siamo coinvolti in Siria".