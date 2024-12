Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 dicembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine di oggi la guerra in Medio Oriente tra la nomina di Al Bashir come nuovo leader ad interim di Siria e i blitz di Israele per distruggere l’arsenale siriano. Spazio poi alla strage sul lavoro di Calenzano, dove 5 operai hanno perso la vita nello scoppio del deposito Eni. Sport: dopo la sconfitta in Champions di ieri di Atalanta e Inter, questa sera è il turno di Milan, Juve e Bologna