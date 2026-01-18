Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 gennaio: la rassegna stampa

Sono i nuovi dazi minacciati da Trump ad aprire le principali edizioni dei giornali in edicola stamattina. Il tycoon promette tariffe al 10% per chi supporta militarmente la difesa della Groenlandia da parte della Danimarca. Von der Leyen: "Spirale pericolosa, reagiremo". Grande spazio per la sicurezza nelle scuole dopo l'accoltellamento di La Spezia: Valditara propone i metal detector. Sugli sportivi l'Inter consolida il primato, mentre la Juve frena a Cagliari. Firenze piange la scomparsa del presidente Commisso
- Sono i nuovi dazi minacciati da Donald Trump e l'allarme sicurezza nelle scuole ad aprire le principali edizioni dei quotidiani in edicola stamattina. 'Artico, Trump minaccia l'Europa' scrive in prima pagina il Corriere della Sera. Il riferimento è alla promessa di nuovi dazi al 10% ai Paesi che hanno inviato soldati in Groenlandia. Migliaia in corteo a Copenaghen: giù le mani dal Paese. Mercosur, firmata l'intesa: ecco come cambia l'export globale
- 'Groenlandia, scontro Usa-Ue' è il titolo scelto da Repubblica per raccontare l'escalation di tensioni seguita alle nuove minacce del presidente Usa ai Paesi europei sostenitori della Danimarca nella difesa della Groenlandia. Dopo l'accoltellamento di La Spezia pronta la stretta per i ragazzi con le lame: stop a patente e passaporto
- 'I metal detector nelle scuole' è, invece, la proposta del ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, in apertura sulla Stampa dopo il tragico episodio nella scuola spezzina. La famiglia del 18enne ucciso: "No alle vendette". Il padre dell'omicida: "Chiediamo scusa". In taglio alto anche qui i nuovi dazi minacciati dal presidente Usa per la Groenlandia
- Stesso titolo scelto per l'edizione domenicale del Messaggero, mentre dopo l'omicidio di Youssef un altro studente è stato accoltellato in un liceo a Sora: la lite per uno sguardo. Svolta nel caso della scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara: trovate tracce di sangue nell'abitazione, il cerchio si stringe attorno al marito, già indagato
- L'Inter trascinata dal suo capitano Lautaro Martinez vince di miusra anche a Udine e consolida il primo posto, prendendosi la copertina della Gazzetta dello Sport. La Juventus cade a Cagliari, mentre il Napoli tiene il passo grazie al successo sul Sassuolo. In taglio alto, il dolore di Firenze e della Fiorentina per la scomparsa del presidente Rocco Commisso
- L'addio al presidente viola in evidenza anche sulla prima del Corriere dello sport: l'imprenditore italo-americano si è spento a 76 anni. Subito sotto, il brusco stop della Juve a Cagliari. Ai sardi basta un gol di Mazzitelli per avere la meglio in una partita condotta per larghi tratti dagli uomini di Spalletti
- 'Subito Mateta' titola in prima Tuttosport, invocando l'acquisto del centravanti francese dopo lo stop della Juve a Cagliari, caratterizzato dal grande volume di gioco ma dalla scarsa capacità di finalizzazione: palo di Yildiz, il Var toglie un rigore a Miretti
- Sul Giornale l'apertura è riservata a 'quel no che scatenò i dossier'. 'Così volevano colpire la Meloni', scrive il quotidiano. Attacchi anche a Francesca Albanese e alla sinistra 'in tilt' tra coltellate e immigrazione
- 'Oro, argento e Bitcoin: il boom vale 40mila miliardi, la metà di Wall Street' si legge sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Fotonotizia per Donald Trump, attraverso il racconto di un anno contraddistinto da sovranismo e regole scardinate
- Salvini e Tajani nel mirino del Fatto Quotidiano per le 'balle sul Ponte militare'. Si parla anche di Gaza, con Netanyahu contro Erdogan e Al Sisi: Trump è capo assoluto
- Gaza protagonista anche sul Manifesto: Trump annuncia i membri del Consiglio della Pace: immobiliaristi, affaristi e leader amici si spartiranno il bottino della guerra israeliana. Palestinesi esclusi dal proprio futuro. Subito sotto, l'arma dei dazi per la Groenlandia
- Di dazi contro l'Europa per ottenere la Groenlandia si parla anche sul Resto del Carlino. A centro pagina, il silenzio e la rabbia per la tragica morte di Youssef a La Spezia: all'origine della lite uno scambio di foto
- La proposta del minisitro Valditara di installare metal detector nelle scuole campeggia anche sulla prima del Mattino. Si parla di un decreto per aumentare i controlli agli ingressi. In evidenza il successo del Napoli sul Sassuolo, che tiene gli azzurri in scia all'Inter nella rincorsa allo scudetto