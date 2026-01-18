Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 gennaio: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
13 foto

Sono i nuovi dazi minacciati da Trump ad aprire le principali edizioni dei giornali in edicola stamattina. Il tycoon promette tariffe al 10% per chi supporta militarmente la difesa della Groenlandia da parte della Danimarca. Von der Leyen: "Spirale pericolosa, reagiremo". Grande spazio per la sicurezza nelle scuole dopo l'accoltellamento di La Spezia: Valditara propone i metal detector. Sugli sportivi l'Inter consolida il primato, mentre la Juve frena a Cagliari. Firenze piange la scomparsa del presidente Commisso

    Cronaca: Articoli correlati

    Donna scomparsa ad Anguillara: trovato sangue in casa, marito indagato

    Cronaca

    L'uomo è già indagato per omicidio volontario. Gli accertamenti sono stati svolti dai carabinieri...

    Studente ucciso a scuola, l’aggressore: “Colpito per foto con ragazza”

    Cronaca

    Intorno alle 11 di venerdì il 19enne Youssef Abanoub, di origini egiziane, è stato colpito da un...

    Inchiesta sul Garante della Privacy, si dimette membro collegio Scorza

    Cronaca

    Lo ha annunciato lui stesso in un video sui suoi profili social. Insieme agli altri componenti...