I carabinieri del nucleo Radiomobile del comando provinciale hanno sfondato la porta della stanza da letto, dove la donna si era chiusa a chiave

Momenti di forte tensione nel primo pomeriggio nel rione marinaro della Plaia, a Catania, dove una donna in evidente stato di agitazione avrebbe tentato di soffocare la figlia di cinque mesi utilizzando un cuscino. L'intervento tempestivo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale ha evitato il peggio.

Una tragedia sfiorata

Secondo una prima ricostruzione, la donna - una cittadina appartenente a una famiglia originaria dell'Asia meridionale residente da anni in città - si sarebbe chiusa a chiave nella stanza da letto insieme alla bambina, manifestando un comportamento violento e minacciando di uccidere la figlia. A dare l'allarme è stata la sorella minorenne della donna, che ha chiamato il 112 chiedendo aiuto.

I militari, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato la porta della stanza sbarrata. Dopo averla forzata, sono entrati e hanno bloccato la madre, che si trovava in forte agitazione mentre tentava di soffocare la bambina con con un cuscino. La piccola, secondo quanto riferito, non avrebbe riportato lesioni. Le sue condizioni sono state definite "buone".