Brescia, cercò di soffocare la moglie: assolto perché sonnambulo

Protagonista dell'insolita vicenda un 58enne della Valcamonica, arrestato il 4 gennaio del 2021. "Aveva il cervello spento", ha spiegato in aula il perito del Giudice delle indagini preliminari, "non poteva rendersi conto di quanto stava facendo". La donna non ha mai pensato che volesse ucciderla e per questo non si è costituita parte civile contro di lui