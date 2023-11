Marito e moglie trovati morti dal figlio in casa nel Milanese

La coppia - di 54 e 47 anni - è stata trovata senza vita in un appartamento a Corbetta, in camera da letto. A scoprire i cadaveri è stato il figlio 24enne. Sui due corpi ci sono ferite d'arma da taglio. Indagano i carabinieri

I coniugi trovati morti dal figlio

Marito e moglie sono stati trovati morti nella loro casa di via Piave. Il figlio ha scoperto i corpi senza vita in camera da letto. Il 24enne da qualche tempo si appoggiava a casa dei genitori per dei lavori di ristrutturazione in corso nel suo appartamento. La coppia aveva anche una figlia, che non vive a Corbetta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, avvertiti dal 118. Entrambi i corpi, secondo i primi rilievi, hanno ferite d'arma da taglio.