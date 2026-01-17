Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 gennaio: la rassegna stampa di Sky TG24
La notizia dell'uccisione, a scuola a La Spezia, di un ragazzo di 18 anni da parte di un compagno campeggia sulle prime pagine di tutti i principali quotidiani italiani. Spazio anche alle indagini in corso per il rogo di Crans-Montana e agli esteri, tra Groenlandia e Iran
- La cronaca tiene banco in prima pagina sul Corriere della Sera, tra lo "choc a La Spezia", dove uno studente di 19 anni è stato ucciso a coltellate da un compagno di scuola, e gli sviluppi sulla vicenda giudiziaria di Crans-Montana: "Con 430mila euro la coppia Moretti può tornare libera". Poi gli esteri, con "Trump: Groenlandia, dazi a chi si oppone. Missione di parlamentarui Usa a Copenaghen".
- "Accoltellato a scuola" è anche in apertura su La Repubblica. Si passa poi a un focus economico: "Stangata su spesa e bollette. I dati Istat: dal 2021 i prezzi dei beni alimentari saliti del 24% e costo dell'energia del 34,1%". E ancora: "Gli ayatollah sfidano l'Iran, Internet spento fino a marzo".
- "Groenlandia, il ricatto di Trump. Il presidente Usa: o la Ue sta con noi o nuovi dazi. Crosetto: Putin purta all'Artico, armiamoci" su La Stampa. Taglio centrale per "Abanoub, ucciso in classe".
- Il Messaggero parte da Crans-Montana. "Ditemi dove sono i miei amici. Manfredi esce dal coma ma non sa che i suoi compagni sono morti nella discoteca svizzera. I giudici fissano una cauzione da 400mila euro per i Moretti: così possono tornare liberi". Anche qui c'è l'omicidio di La Spezia e poi la pista dello scambio di persona per il pestaggio a Termini del manager Mimit.
- La Gazzetta dello Sport punta sul "piano diabolico" del Milan: "Nessuno come Allegri: fa punti da 19 gare. E il Diavolo ha perso l'ultimo derby 21 mesi fa". Poi "Lautaro ha fame. L'argentino a Udine e poi con l'Arsenal"
- "Sabato da urlo" sul Corriere dello Sport: "Lotta scudetto. L'Inter a Udine per l'ottava vittoria in nove giornate. Chivu fa paura". Editoriale acceso su Allegri: "Fenomenologia del culo di Max".
- Tuttosport va con "Spalletti-Juve. Tutto e subito!" e racconta: "Due partite in campionato per rimanere agganciati al treno scudetto e due in Champions per qualificarsi agli ottavi: il passo vincente ritrovato con Lucio rilancia le ambizioni bianconere al top". Poi la proposta per Ricardo del Toro, ma anche il tennis con "Paolini-Cobolli da numeri uno" e i motori con "Ferrari, nuova chance Hamilton".
- Il Giornale dedica la prima pagina a una sua esclusiva sul caso "Dossieropoli", con intervista a Matteo Salvini: "Lega la più spiata, fuori i mandanti". Poi "emergenza sicurezza" a scuola per la vicenda spezzina, "Islam, prime condanne. Ma sinistra in piazza per liberare Hannoun" e le minacce di Trump per la Groenlandia.
- "Opere pubbliche, arriva il taglia veti" è il taglio alto scelto dal Sole 24 Ore. In primo piano anche "Isee, sono infedeli 1,7 milioni di dichiarazioni", "Canada-Cina, intesa anti-Usa: dazi ridotti sulle auto elettriche", "Corsa ai bond globali. Emessi da inizio anno titoli per 435 miliardi".
- Il Fatto Quotidiano va su un approfondimento: "L'affarone del riarmo. Costi tripli per il caccia" e sceglie il selfie tra Giorgia Meloni e la premier giapponese Takachi. In alto: "Il sindaco prestanome di De Luca - Vincenzo Napoli, ndr - si dimette".
- "Sangue a scuola. Falce e coltello. Morto uno studente accoltellato da un compagno marocchino. Ma la sinistra fa muro contro perquisizioni e decreto sicurezza", titola Libero. Ci si occupa anche di Souzan Fatayer: "Lucano porta in Europa la napoletana filo-Hamas" e di Emiliano che lascia la giunta "e rientra da consulente".
- "Groenlandia, Trump bullizza l'Ue: Dazi a chi rema contro di me" è la notizia di apertura sul Domani. Che parla anche del "fallimento dei centri per i migranti, altri milioni per i Cpr deserti".