Il corpo senza vita di una persona, ancora non identificata, è stato trovato questa mattina dai Carabinieri nell'ambito delle ricerche di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, dall'8 gennaio. Il cadavere, secondo quanto si apprende, sarebbe stato trovato presso la sede operativa dell'azienda del marito. Ieri, 17 gennaio, tracce di sangue erano state trovate ovunque all'interno dell’abitazione della donna, sugli abiti da lavoro del marito, all'interno della sua auto, in una cava e sul mezzo meccanico presente nell'azienda di cui è titolare l'uomo, già indagato per omicidio volontario.