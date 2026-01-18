Offerte Sky
Anguillara, trovato un corpo nell'azienda del marito di Federica Torzullo

Cronaca
©Ansa

Il cadavere deve essere ancora identificato, secondo quanto si apprende. La 41enne è scomparsa dall'8 gennaio

Il corpo senza vita di una persona, ancora non identificata, è stato trovato questa mattina dai Carabinieri nell'ambito delle ricerche di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, dall'8 gennaio. Il cadavere, secondo quanto si apprende, sarebbe stato trovato presso la sede operativa dell'azienda del marito. Ieri, 17 gennaio, tracce di sangue erano state trovate ovunque all'interno dell’abitazione della donna, sugli abiti da lavoro del marito, all'interno della sua auto, in una cava e sul mezzo meccanico presente nell'azienda di cui è titolare l'uomo, già indagato per omicidio volontario.

