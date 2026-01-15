Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 gennaio: la rassegna stampa

La contesa sulla Groenlandia tra Usa ed Ue, con alcuni Paesi europei che pensano all'invio di militari sull'isola, le tensioni in Iran con un possibile attacco americano in parte frenato da Trump, il caso Ferragni e il dl sicurezza. Mentre, per lo sport, i recuperi di campionato ed il calciomercato. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- "Usa-Ue, contesa sulla Groenlandia" è il titolo d'apertura. Il tycoon incalza: "L'isola ci serve". Dure le repliche europee, Germania, Francia, Svezia e Norvegia "inviano militari". Esecuzioni in Iran: "Voci di un raid americano poi Trump sembra frenare". Teheran: "Reagiremo". Caso Pandoro: "Per Ferragni cade l'accusa". Varese: "Rapina in villa, uccide un bandito". Crans-Montana: "I Moretti contro la cameriera"
- Il nuovo scenario: "Truppe Ue in Groenlandia". Al vertice di Washington "è scontro con la Danimarca" secondo cui "gli Usa vogliono conquistarla". Francia e Germania "in una missione militare multinazionale per la difesa del territorio". Iran, Trump frena l'attacco"Per ora uccisioni interrotte". Mattarella e il Papa, "auguri a Repubblica per i 50 anni". Dl sicurezza: "Scudo agli agenti, stretta su ong e maranza".
- "Groenlandia, arrivano i soldati", titola in apertura il quotidiano torinese. Trump: "Ci serve ad ogni costo". Offerti 700 miliardi. Danimarca, Germania e Svezia "inviano truppe". Medioriente: "Trappola iraniana". Gli Usa "richiamano militari dal Qatar". Reuters: "Attacco vicino". Sicurezza: "Zone rosse anti crimine". Scandalo Balocco: "Ferragni prosciolta".
- "Iran, paura per 600 italiani". Voci di un "attacco americano imminente", la Farnesina: "Chi può lasci il Paese". Trump: "Il regime frena sulle condanne a morte dei manifestanti". Sicurezza: "Zone rosse e arresto in flagranza anche per i minori". Il giallo di Anguillara: "Il marito di Federica e quel buco di tre ore". Crans-Montana: "Tolta l'inchiesta al pm". Cina: "Surplus record delle esportazioni".
- "Potere Inter". Nel recupero di campionato "Lecce battuto a fatica" ma i nerazzurri sono campioni d'inverno. Pio Esposito "entra e risolve". Il Napoli viene frenato: "Regge il muro del Parma, è il terzo pareggio di fila". A Como di scena un "Milan d'assalto per restare vicino alla vetta". Calciomercato: "La Juve tenta il doppio colpo". Milano-Cortina: "La torcia ai miti azzurri".
- "Pio tutto". L'Inter stacca il Napoli dopo aver superato il Lecce nel recupero di campionato, "Chivu a +6". Muro Parma: "Conte fa 0-0". Calciomercato, Juve: "Blitz in Spagna, ha in pugno il terzino Mingueza del Celta". Per la Roma ecco Malen, "affare da 27 milioni".
- Calciomercato Juve: "Mingueza c'è". Il ds Ottolini a Vigo "per chiudere col Celta". Prenotato anche Senesi. Serie A, recuperi: "Pio è un Golden gol. Chivu a +6 su Conte". Stasera il Milana a Como "per rimanere a -3". Torino: "Obrador sì, Prati vicino". Tennis, domenica al via gli Australian Open: "E' fantatennis, godiamocelo".
- Iran, ultima mossa di Trump: "Trattativa con gli ayatollah". Tajani: "Via gli italiani". E i Paesi Ue "mandano truppe in Groenlandia". Svolta nel caso Striano: "L'antimafia inchioda De Raho, sapeva tutto dei dossier". Truffa: "Ferragni assolta, fine del pandoro gate". Decreto sicurezza: "Si cambia, norme antimaranza ed espulsioni veloci". Crans-Montana: "Roma apre il processo alla Svizzera".
- Il referendum sulla giustizia in primo piano, Nordio "chiede il via libera per salvare i corrotti": "Se vince il sì abolisco il trojan sulle tangenti". Il ministro "promette ancora più impunità e istiga a denunciare l'Anm per i manifesti sui pm sotto i politici". Iran: "Basi, navi e 50 bersagli, tutto pronto per il blitz Usa". Truppe europee in Groenlandia, "Rutte con Trump". Dl sicurezza: "Agenti impuniti e nuovi delitti per chi protesta".
- Focus sul commercio in apertura: "Cina, surplus record a 1.200 miliardi". Credito: "Mps, la Borsa punta su Unicredit. Atteso vertice Milleri-Orcel". Previdenza: "Crescono i pensionati e corre la spesa per l'assistenza". Iran: "Usa pronti per il blitz. Verso l'alleanza tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia". Groenlandia: "Gli alleati della Danimarca mandano i soldati".
- In apertura il dl sicurezza: "Città più sicure, ecco la legge". Stop alle scarcerazioni facili per le borseggiatrici, "stretta sui coltelli e perquisizioni dopo le 23 nelle zone a rischio" oltre che "arresto per chi forza posti di blocco". Iran, voci dalla Casa Bianca: "Il blitz è imminente". Arrivano i mostri: "Soccorso rosso agli ayatollah". Crans-Montana: "Moretti per ora rischia solo tre anni". Caso pandoro: "Ferragni prosciolta e felice dopo aver pagato".
- "Esportare la libertà a Teheran" è uno dei titoli in prima pagina. "Chi ha paura di un Iran senza il suo regime zombi, segnali chiari e movimenti inaspettati da Riad". Intanto "mentre nelle strade scorre il sangue, nei palazzi di Teheran iniziano le lotte di potere". Groenlandia: "I danesi inviano truppe" nell'isola "ambita da Trump".
- "Impresa di polizia". Pronto un altro pacchetto sicurezza del governo, "stretta definitiva contro il dissenso". Perquisizioni e fermi a chi manifesta, "zone rosse senza limiti nelle città". Iran, Trump: "Siamo pronti all'attacco". Groenlandia: "Gli Usa non cambiano idea".
- Iran "tra rastrellamenti e nemici". Trump "pronto al raid su Teheran". Il regime degli ayatollah continua nella repressione delle manifestazioni, "stragi ed esecuzioni". La Casa Bianca sta lavorando all'attacco: "Ore cruciali". Nuovo decreto sicurezza: "Codice Piantedosi, pugno duro contro piazze e minorenni". Poltronificio a Palazzo Chigi: "Meloni fa il record, 23 milioni".
- "Fate presto". Gli esuli iraniani "implorano l'intervento americano ed esortano Meloni ad assumere un'iniziativa forte". Attesa "per l'attacco Usa". Groenlandia, Trump: "Deve essere nostra, inaccettabile altrimenti". Referendum sulla giustizia: "Giallo sul ricorso al Tar". Il ricordo: "Addio a Valeria Fedeli, un'autentica riformista".
- Iran: "Pronto il blitz di Trump". Teheran "minaccia le basi Usa". Appello dei Paesi Occidentali e della Farnesina "ad abbandonare l'area di conflitto", rastrellamento "dei pasdaran nelle case delle vittime". La Groenlandia: "Non vogliamo essere controllati dagli Stati Uniti". Pandoro-gate, Ferragni prosciolta: "Mi riprendo la mia vita". Pacchetto sicurezza: "Daspo e contrasto alle baby gang".