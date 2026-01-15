Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 gennaio: la rassegna stampa

La contesa sulla Groenlandia tra Usa ed Ue, con alcuni Paesi europei che pensano all'invio di militari sull'isola, le tensioni in Iran con un possibile attacco americano in parte frenato da Trump, il caso Ferragni e il dl sicurezza. Mentre, per lo sport, i recuperi di campionato ed il calciomercato. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi

