Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 gennaio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi trova spazio la partenza della missione Ue in Groenlandia in chiave di deterrenza contro le mire Usa e il no del governo Meloni. Rilievo anche alle dichiarazioni di Putin sui rapporti con l’Ue: “Male i rapporti ma pronti a ripartire”. La replica di Tajani: “Ha sbagliato a invadere”. In primo piano anche l’inchiesta che coinvolge il Garante della Privacy e Mattarella che denuncia “l’efferato sterminio dei manifestanti” in Iran

