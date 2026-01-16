Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 gennaio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi trova spazio la partenza della missione Ue in Groenlandia in chiave di deterrenza contro le mire Usa e il no del governo Meloni. Rilievo anche alle dichiarazioni di Putin sui rapporti con l’Ue: “Male i rapporti ma pronti a ripartire”. La replica di Tajani: “Ha sbagliato a invadere”. In primo piano anche l’inchiesta che coinvolge il Garante della Privacy e Mattarella che denuncia “l’efferato sterminio dei manifestanti” in Iran
- In apertura “L’accusa di Trump a Zelensky”, con il leader Usa che accusa il presidente ucraino di ostacolare la pace e le parole di Putin: “Con i Paesi europei rapporti ai minimi. Crosetto: noi con Kiev”. In evidenza anche il fronte russo con l’intervista a Podolyak: “La Russia si fermerà solo se messa all’angolo”. Spazio all’indagine che coinvolge il Garante della privacy “Spese, rimborsi e multe: il Garante della privacy indagato per corruzione”. In primo piano anche l’incontro Trump-Machado: “Il mio Nobel a Donald’”.
- L’apertura è riservata all’indagine sul Garante con “Privacy, scandalo garante corruzione e spese pazze”, con il commento “La necessità di fare un passo indietro”. Ampio spazio alla guerra in Ucraina con “Aiuti a Kiev, si spacca la Lega” e alle parole di Putin: "Con l'Italia e altri paesi Ue eravamo amici, adesso non più". In primo piano anche la cronaca giudiziaria con “Omicidio di Nada Cella, condanna dopo 30 anni”. In taglio basso lo sport: “Milan con Rabiot fa il colpo a Como ora è l’anti-Inter”.
- In primo piano l’inchiesta sul Garante con “Spese pazze, inchiesta sui garanti della privacy”. In apertura “Soldati in Groenlandia, no di Meloni” e “Armi all'Ucraina, c'è il sì del Parlamento ma la Lega si divide”. Ampio spazio anche agli Stati Uniti con “America contro America” con “Trump (che) minaccia l’Insurrection act in Minneapolis”. In evidenza la cronaca con “Il delitto di Chiavari: ‘Nada Cella uccisa per gelosia’, Cecere condannata dopo 30 anni”.
- L’apertura è affidata all’economia con “Lo spread buca il muro dei 60 punti”. In evidenza la guerra in Ucraina con “Putin su Europa e Roma: rapporti ai minimi”. Spazio alla cronaca nera con il titolo “Tre donne, tre tragedie”. Presente anche l’inchiesta su “Privacy, indagati garante e collegio. È polemica”. In primo piano anche le proteste in Iran con “Iran, Trump congela i raid. Mattarella: ‘Sterminio efferato’”.
- L’apertura è dedicata al decreto Pnrr con “Isee precompilato per tutti gli aiuti”. In primo piano anche il debito pubblico con “Lo spread sotto la soglia dei 60 punti”. Spazio alle parole di “Panetta: ‘Investire di più sull’istruzione, è la leva decisiva per la crescita’”. In evidenza anche: “Groenlandia, arrivati i primi soldati europei”. Presente anche il tema patrimoniale con “Milano città da ricchi con il più alto tasso di milionari al mondo”.
- L’apertura è dedicata al calcio con “Il diavolo c’è”, dopo la vittoria del Milan contro il Como: “Il Milan risponde all’Inter e torna a -3”, con il commento “Una lezione in perfetto stile Allegri”. In evidenza anche il mercato con “Napoli si cambia: c’è En-Nesyri per l’attacco. Lucca in partenza”. Presente il tennis con “Ci vediamo in finale”, dedicato a Sinner e Alcaraz. In taglio basso “Miretti e la penicillina”.
- L’apertura è dedicata all’inchiesta sul Garante con il titolo “L’aiutino a Ranucci: indagano il Garante. E la sinistra non vede le prove su De Raho”. In evidenza anche la guerra in Ucraina con “Passano gli aiuti a Kiev. Strappo totale Pd-M5s”. Spazio anche alla “cautela di Meloni sui militari in Groenlandia”. In primo piano anche l’Iran con “L’arma segreta di Trump per colpire Iran (e Cina)”. In alto: “Il miracolo di Benedetto. Ora può diventare santo”.
- In apertura “Salari divorati dal carovita. I sindacati: contratti subito”. In primo piano la cronaca giudiziaria con “Annabella, una fine tragica. Nada, giustizia dopo 30 anni”. Spazio alla politica estera con “Sostegno a Kiev, la risoluzione divide la Lega”. In primo piano anche le proteste in Iran con “La frenata Usa sul raid in Iran: ‘Per Washington troppi rischi’”. In basso l’inchiesta con “Garante della Privacy, i vertici sotto inchiesta per peculato e corruzione”.
- In primo piano l’inchiesta sul Garante con “Privacy, l’accusa è corruzione: spese folli, voli, cene e autoblu”. Al centro pagina il referendum con “500.000 firme nel buio. Il popolo del no batte in 25 giorni la censura tv”. Spazio anche a “Lega, sì su Kiev. Iran: la mozione 5S spacca il Pd”. In evidenza anche le proteste in Iran con “Trump congela il blitz su Teheran. Pure Bibi frena”. In taglio basso: “Aeroporto Firenze. No dell’Università alla pista più lunga”.
- L’apertura è dedicata alle proteste in Iran con “Dentro al buio dell’Iran”. In primo piano il fronte ucraino con “Crosetto e disertori”, “Con Kyiv, ma senza dirlo. Omissioni e giravolte parallele di maggioranza e Pd sul decreto per armare l'Ucraina”. Presente il tema economico con “Salari e fiscal drag”. L’editoriale “I numeri di Zalone sono una gran notizia per il cinema ma pure per un'altra Italia formidabile: quella che si ribella alla dittatura del moralismo”
- L’apertura è dedicata alla sicurezza con il titolo “In guardia”, “Stazioni ferroviarie al centro della stretta securitaria del governo”. Al centro della pagina l’Iran con “La rivolta rallenta, attacco sospeso”. Spazio anche a: “La fronda di Vannacci sugli aiuti a Kiev. Nella Lega tre no”. In evidenza anche Gaza con “Comitato a rischio. Israele contro il capo dei tecnocrati di Gaza”. In taglio basso, gli Stati Uniti con “L’Ice spara ancora. Minnesota sotto occupazione militare”.
- L’apertura è dedicata al caso Privacy con “Dossieropoli. Indagini sul Garante Privacy dopo la faida con Report. Il caso Striano esplode, De Raho finisce sulla graticola. Mistero sui 104 nomi della lista di Gian Gaetano Bellavia”. Spazio alle proteste in Iran con “Opposizioni immobili. Le rivolte continuano”. In primo piano anche il referendum giustizia con “Referendum nel vivo. Brunetti, Spin Factor: ‘Il Sì è in vantaggio’”. Presente anche l’economia con “Milleproroghe, D’Attis: le scelte per politiche e industrie italiane”.
- L’apertura è dedicata agli aiuti a Kiev con “Ucraina, a destra tutti contro tutti. La Lega si spacca, Crosetto attacca”. In primo piano anche le proteste in Iran con “Così Trump ha bloccato il raid in Iran”. Spazio all’inchiesta con “Faro dei pm sul Garante della Privacy: indagato per corruzione tutto il collegio”. In evidenza la Russia con “Silenzi e rabbia. Perché Putin non parla più”. In basso, l’Europa con “Groenlandia, l’Ue manda più soldati. Ma per l’Italia ‘è una barzelletta’”.
- L’apertura è dedicata alla sicurezza con “Città sicure, la sinistra dice no”. Spazio alla cronaca giudiziaria con “Nada Cella, dopo 30 anni c’è una colpevole”. In primo piano la tragedia in Svizzera con “Toh, gli svizzeri non si fidano dei loro giudici”. In taglio basso: “La retromarcia di Elkann in fuga dai fischi di Repubblica”.
- L’apertura è dedicata alla vittoria del Milan sul Como con “Raboom. Milan a -3 dall’Inter”, “Allegri vince e insegue”. In primo piano il mercato con “Napoli, idea En-Nesyri”. Presente anche l’Inter con “Inter, colpo da Oaktree”. In basso, il Bologna con “È tornato il Bologna di Orsolini”. In spalla l’intervista esclusiva: “Costacurta tra idee, miti, preferenze e delusioni: ‘Leao uno showman’”.
- In primo piano “Rabiot e Allegri braccano l’Inter!” sulla vittoria del Milan. In apertura il mercato Juventus con “Juve, il dopo Vlahovic è Mateta”. Spazio al Torino con “Allarme Toro per Simeone. Preso Obrador”. In evidenza anche l’Inter con “Inter-Pio 2031. Con i bonus arriverà a 3 milioni l’anno”. In basso il tennis con “King Sinner. ‘Cahill resta. Australia mi ti voglio’”.