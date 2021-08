Afghanistan, Zanin (Emergency): Talebani ci hanno garantito sicurezza

Il coordinatore medico Emergency a Kabul, Alberto Zanin, ha affermato che la ong ha avuto per la prima volta un contatto diretto con autorità locali che hanno garantito "appoggio e collaborazione”. Zanin ha riferito della situazione a Kabul: "È più tranquilla ma arrivano pazienti feriti dall'aeroporto"

La crisi in Afghanistan rischia di mettere in pericolo anche l’accesso alle cure sanitarie del Paese, già duramente colpite dagli scontri delle scorse settimane e dalla pandemia di Covid-19. A una settimana dall’occupazione talebana di Kabul, la Ong Emergency, storicamente impegnata da decenni sul territorio, è riuscita ad avere un contatto con i miliziani ora al potere. A confermarlo in diretta a Sky TG24 è Alberto Zanin, coordinatore medico Emergency a Kabul. (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO).