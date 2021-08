Afghanistan, Pontecorvo a Sky TG24: "Evacuare civili entro 27 agosto"

Rispondendo poi a una domanda sul termine delle operazioni italiane, Pontecorvo ha spiegato che "l'Italia è stata cortese e molto collaborativa, ci porteranno via come rappresentanza Nato. Siamo una trentina e sono molto grato al governo italiano per questa offerta. So quando partiremo, ma non credo sia il caso di dirlo".

"Nato resterà in Afghanistan ma non a livello militare"

Interpellato poi sull'ipotesi di un ritorno di una missione Nato, Pontecorvo ha risposto: "No, andiamo via come truppe, come impegno militare diretto e di assistenza. Il segretario generale Stoltenberg ha chiarito che restiamo impegnati in Afghanistan: se poi verremo richiamati come alleanza - non lo credo ma tutto è possibile - o come singoli Stati membri per dare una mano, sono sicuro che saremo impegnati a tutti i livelli, tranne probabilmente quello militare".