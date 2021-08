Afghanistan, come i talebani usano i social per rassicurare Occidente

Post in inglese, video di bambine che vanno a scuola e di donne che tornano al lavoro indossando l'hijab. La strategia del gruppo islamico mira a utilizzare le moderne forme di comunicazione per consolidare il potere nel Paese, dove un afghano su tre è iscritto ai social, e ottenere il riconoscimento internazionale

Un gruppo di ragazzine torna a scuola indossando l’hijab, sotto il testo “La ripresa delle scuole nel Nuovo Afghanistan”. A postarlo su Twitter, anche questa volta, è uno dei portavoce ufficiali dei talebani (CHI SONO). Lo stesso account diffonde le interviste rilasciate ai media occidentali – come quella a Sky News da Doha – e a quelli afghani indipendenti – come nel caso dell’intervista con una giornalista donna di Tolo News. Talvolta ha condiviso immagini insolite e diventate subito virali, quelle in cui vediamo i militanti divertirsi alle giostre del luna park di Kabul. (IL NOSTRO SPECIALE SULL'AFGHANISTAN)

Una strategia social rassicurante

Nella costruzione di questa "nuova fase" dell'Afghanistan a guida talebana, i social media sono fondamentali. E non è un caso che il gruppo abbia eletto a piattaforma preferita proprio Twitter, che a differenza di Facebook e YouTube non prevede il blocco dei profili del gruppo islamico. Ed è lì che mettono in atto una strategia comunicativa continuativa, in lingua inglese, rassicurante. Non ci sono violenze, in questi post, tranne quelle - denunciate a proprio vantaggio - dell’ex governo afghano o dei soldati statunitensi.

Sulle donne messaggi "incoraggianti"

Per gli esperti è evidente il cambio di passo: il nuovo Emirato islamico afghano ha un ufficio comunicazione che conosce bene e utilizza i social media per dare al mondo un’immagine moderata e rassicurante, soprattutto sul tema dei diritti delle donne, a cui la comunità internazionale guarda con particolare preoccupazione. Basti pensare che, quando le giovani scienziate afghane del Robotics Team sono fuggite all'estero e hanno detto di "averlo dovuto fare per continuare a studiare", un portavoce dei talebani ha replicato pubblicamente "Avrebbero potuto continuare a farlo qui, solo indossando l'hijab".