Afghanistan, news di oggi: rischio di attacco Isis ad aeroporto Kabul

Corsa contro il tempo per fuggire dall'Afghanistan: ultimi giorni per il ponte aereo prima della scadenza del 31 agosto, anche se i talebani si sarebbero impegnati a lasciar partire gli americani e gli afghani a rischio anche dopo tale data. Ed è allerta attentati Isis allo scalo della capitale afgana. L'ambasciata Usa in Afghanistan esorta gli americani a non recarsi all'aeroporto di Kabul mentre chi è già allo scalo deve lasciarlo immediatamente a causa di "minacce alla sicurezza". A oggi sono oltre 80mila le persone evacuate, ma secondo il New York Times altri 300mila afghani sono in pericolo per aver collaborato con gli americani. Si moltiplicano intanto le denunce di violenze contro chi cerca di raggiungere lo scalo della capitale. Oggi il G20 ministeriale sui diritti delle donne.