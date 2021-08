Afghanistan, news di oggi. Attacco Isis a Kabul: 90 morti. LIVE

Afghanistan, Guerini: "Contagio terrorismo minaccia altre regioni"

Per il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, la crisi afghana potrebbe aggravare la minaccia del terrorismo jihadista in altre aree. "L'attenzione della nostra intelligence e dei ministeri preposti è stata alta fin dalla preparazione dell'evacuazione", ha sottolineato in un'intervista a Repubblica, "ciò detto, che su scala globale l'epilogo

afghano possa avere riverberi su altre regioni, come il Sahel, penso sia possibile. Per questo la nostra vigilanza deve rimanere alta". "Siamo sgomenti davanti alle vittime di questi indegni attentati", ha detto Guerini commentando le stragi di Kabul, "nonostante questi atti terribili, noi continueremo a evacuare gli afgani presenti in questo momento all'interno dell'aeroporto. Ne abbiamo ancora quasi 300 da portare in Italia con quattro voli, è quello che faremo. Certo non li abbandoniamo". "I servizi di informazione avevano più volte nelle scorse ore indicato questa minaccia che si è poi purtroppo concretizzata", ha osservato il ministro, "potrebbe essere l'avvisaglia di una crescita della minaccia terroristica in Afghanistan, ma è presto al momento per prefigurare una sua evoluzione".