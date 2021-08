John Bolton a Sky TG24: ritiro dall'Afghanistan "sconfitta clamorosa"

"Il ritiro dell'esercito americano dall'Afghanistan? Una sconfitta clamorosa". È quanto ha dichiarato l'Amb. John Bolton, ex Consigliere per la sicurezza nazionale e già Sottosegretario di Stato per il controllo delle armi e la sicurezza internazionale nel primo mandato di George W.Bush, in un'intervista rilasciata a Sky Tg24. Bolton ha anche parlato delle responsabilità del ritiro dei soldati statunitensi e delle modalità (fallimentari) in cui tutta l'operazione si sta svolgendo

La migliore ipotesi è che la responsabilità sia di Isis K ma la differenza tra talebani, Isis e al- Qaeda è meno di quanto sembri: sono tutti fanatici, sono tutti estremisti, si contendono il potere in Afghanistan e in altre zone, ma domani potrebbero fare un patto ed essere di nuovo migliori amici. Tutto questo prova che il potere dell'ideologia, dell'ostilità teologica estremista contro l'Occidente e gli Stati Uniti in particolare, è molto forte. E penso sia un brutto segnale per l'Afghanistan in generale. E se c'è un'ostilità temporanea tra Isis K e talebani, abbiamo tutti i motivi per pensare che, dopo che i talebani avranno preso il controllo, al-Qaeda e Isis K avranno il loro spazio in Afghanistan come, del resto, tutti gli altri gruppi in grado di pianificare attacchi contro l’Occidente. È tutto ancora molto complicato. Penso che questa situazione il caos ancora nascosto, che vedremo a lungo.

Gli Stati Uniti sono andati in Afghanistan per non dare rifugio ai terroristi, quei terroristi che hanno attaccato l'America l'11 settembre: pensa che 20 anni siano stati sprecati?

Con il ritiro ci siamo certamente messi quasi nella stessa posizione in cui ci trovavamo prima dell'11 settembre.

Sono stati fatti molti errori in Afghanistan e anche subito dopo aver rovesciato i talebani nel 2001. Abbiamo sicuramente sprecato un sacco di soldi. Ma abbiamo raggiunto l’obiettivo fondamentale, ovvero prevenire un altro attacco terroristico. Non penso che il ritiro si dovesse fare, non credo fossimo così affaticati da questa lunga guerra. In un anno e mezzo non c’è stato neanche morto. Penso che il governo afghano sarebbe sopravvissuto se negli ultimi tre anni non avessimo detto al mondo del nostro ritiro. È un errore. Non siamo stati sconfitti in Afghanistan. Ma ce ne siamo andati e abbiamo restituito il paese ai talebani.

Gli afgani si sentono traditi, frustrati. Come possiamo - loro e noi - essere sicuri che i talebani manterranno le loro promesse?

Temo che non manterranno le loro promesse. Proprio ieri, un portavoce dei talebani ha affermato che Osama bin Laden non è stato coinvolto nell'11 settembre. E se mentono su un punto fondamentale come questo, non esiteranno a mentire su altro. Proprio ora hanno a portata di mano qualcosa che hanno cercato di avere per 20 anni, tornando al potere. L'ultima cosa che vogliono è trovare dei motivi per farci stare a Kabul più a lungo di quanto vogliamo. Penso che si comporteranno nel migliore dei modi. Vogliono riprendersi la sovranità monetaria dall Federal Reserve Bank di New York e riportarla in Afghanistan. È come se li tenessimo in ostaggio, in un certo senso. È un qualcosa di temporaneo da parte loro. In questi ultimi 20 anni l’ideologia non ha aiutato.