Afghanistan, Usa: “Ci aspettiamo che attacchi Isis a Kabul continuino”

Il capo del Comando centrale Usa, il generale Kenneth F. McKenzie, dopo l’attentato kamikaze all’aeroporto di Kabul, che il 26 agosto ha ucciso decine di persone, tra cui 13 soldati statunitensi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE), ha detto che le forze Usa temono nuovi attacchi dell’Isis nella capitale afghana. I vertici militari sono in allarme per altri probabili attentati "con razzi o autobomba". McKenzie si è detto rattristato per le vittime ma ha confermato che gli Usa continueranno con le evacuazioni. "Stiamo facendo tutto quello che possiamo per essere preparati”. Poi ha aggiunto che gli Usa sono pronti a prendere misure contro i responsabili degli attentati. Il generale ha detto di essere a conoscenza del fatto che l'Isis vorrebbe attaccare un aereo a Kabul se potesse (CHI SONO I MILIZIANI DELL'ISIS-K).