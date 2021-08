Afghanistan, il discorso del presidente Biden dopo l'attentato a Kabul

"Vi daremo la caccia e ve la faremo pagare"

Il Presidente rimanda di un giorno l'incontro con il premier israeliano volato fino a Washington. Fa domande, ascolta risposte, esamina scenari e opzioni che gli vengono sottoposte. Dalla situation room della Casa Bianca, Joe Biden non uscirà prima di sera, visibilmente stanco e provato, promette: "Chi è caduto oggi è parte della grande confraternita degli eroi americani. Coloro che hanno perpetrato questo attacco e coloro che desiderano danneggiare gli Stati Uniti, sappiate che noi non perdoneremo, noi non dimenticheremo, noi vi daremo la caccia e vi faremo pagare per quanto avete fatto". Toglie subito il dubbio, l'attacco non cambia i piani del ritiro. Scadenza confermata per martedì prossimo ma anche dopo, non spiega come, gli americani cercheranno un modo di portare in salvo gli afghani che hanno collaborato con loro. Spiega di essere pronto a mandare sul campo altri soldati, anche solo per questi ultimi giorni se i generali lo chiedessero, ma non sembra il caso. Dice di non fidarsi dei talebani ma anche di non avere prove che siano collusi con i terroristi dell'Isis. E comunque, sottolinea, il ritiro americano è interesse di entrambe le parti. Ricorda che l'operazione ponte aereo è ancora rischiosa e, con oltre 100 mila persone già evacuate, senza precedenti. Dovrebbero essere ancora un migliaio i cittadini con passaporto statunitense da esfiltrare. Nessuno di loro sarà lasciato indietro ma per altre centinaia di migliaia di afghani che si qualificherebbero per l'asilo invece, non ci sono garanzie.