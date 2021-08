8/10 ©Getty

Lo scorso anno l'Isis - attraverso un organo di propaganda nato per l'occasione, radio Voice of the Khorasan - ha nominato leader Shabab al-Muhajir, il primo capo non afghano o pakistano, come indicato dal nome. Sarebbe nato in Siria o Iraq, e avrebbe un passato da combattente tra le file di al Qaeda proprio in Afghanistan e Pakistan