Messi in salvo 104mila afghani, ma il doppio rimarrà senza protezione

Le operazioni di salvataggio sono ormai quasi giunte al termine. Gli ultimi giorni saranno impiegati alla partenza dei soldati occidentali. Lo Skywall

Condividi:

Sono 104mila gli afghani portati in salvo dalla coalizione internazionale attraverso l'aeroporto di Kabul. Un numero che cresce di giorno in giorno. La maggior parte sono stati trasportati attraverso aerei americani, in 66mila, mentre altre 37mila hanno trovato rifugio all'estero grazie alle altre nazioni. Questi sono i numeri forniti da il generale americano Kenneth F. McKenzie.

Ma quanti dovrebbero essere salvati? Secondo il New York Times, che riporta le analisi di Association of Wartime Allies, a terra ci sarebbero ancora almeno 250mila afghani che hanno collaborato con il contingente americano o che, più in generale, avrebbero diritto al visto di ingresso negli Usa.

In molti rimarranno indietro È evidente dunque che - né al ritmo attuale delle evacuazioni, che già sta rallentando, né men che meno al ritmo probabile dei prossimi giorni in cui le operazioni saranno sempre più complicate per via degli attacchi terroristici e dell'avvicinarsi del termine delle evacuazioni fissato al 31 agosto - non tutti gli afghani a rischio saranno salvati. Con il trascorrere dei giorni infatti sempre più nazioni termineranno le operazioni e inizierà la smobilitazione dei contingenti militari a difesa dell'aeroporto, come aveva avvertito a Sky TG24 l'ambasciatore Stefano Pontecorvo. Sarà dunque fondamentale trovare un modo per portarli fuori dal paese anche dopo la fine del mese, come anticipato dal Pentagono.

E l'Italia? Anche il nostro paese ha terminato le operazioni di salvataggio. Secondo i dati del Ministero della Difesa sono stati 4.900 gli afghani portati fuori dal paese attraverso il ponte aereo.