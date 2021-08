Attentato a Kabul, Biden: "Non dimenticheremo, ve la faremo pagare"

Dopo aver confermato che la paternità della strage è dell'Isis-Khorasan, costola afghana del sedicente Stato islamico, Biden ha annunciato di aver chiesto un piano per colpire il gruppo terroristico: "L'America non si farà intimidire"

"Vi daremo la caccia e ve la faremo pagare". Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si rivolge così ai responsabili dell'attentato all'aeroporto di Kabul ( LA CRONACA - LE FOTO ). Secondo il Wall Street Journal, i kamikaze hanno causato "almeno 60 morti", ta cui 12 marines, e "più di 140 feriti". Riferendosi ai militari americani rimasti vittime nell'attacco, Biden ha parlato di "eroi impegnati in un'altruista missione pericolosa".

Dopo aver confermato che la paternità della strage è dell'Isis-Khorasan, costola afghana del sedicente Stato islamico, Biden ha annunciato di aver chiesto un piano per colpire il gruppo terroristico: "L'America non si farà intimidire". Poi assicura che le operazioni di evacuazione continueranno: "Se l'esercito ha bisogno di ulteriori forze le garantirò".

Draghi: "Orrendo e vile attacco"

In serata, è intervenuto anche il presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha condannato "l'orrendo e vile attacco contro persone inermi che cercano la libertà". Il premier ha poi ringraziato "tutti gli italiani che si prodigano in questo straordinario sforzo umanitario per salvare i cittadini afghani".