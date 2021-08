1/11 ©Ansa

Una corsa contro il tempo per mettere in salvo e portare in Italia quante più persone possibili entro il 31 agosto. Da quando i talebani hanno preso il potere in Afghanistan, sono 3.804 (di cui 3.744 afghani) le persone messe in sicurezza dall’Italia con le operazioni Aquila e Aquila Omnia

Afghanistan, tutti gli aggiornamenti in diretta