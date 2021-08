Airbnb offre alloggi a 20.000 rifugiati afghani in tutto il mondo

Airbnb fornirà alloggi gratuiti a 20.000 afghani in fuga dal Paese. Lo ha annunciato su Twitter Brian Chesky, il CEO della società americana che gestisce online alloggi per vacanza e attività turistiche. Il programma inizierà immediatamente ( GLI AGGIORNAMENTI SULL'AFGHANISTAN LIVE - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO ).

Chesky (Airbnb): "Fuga afghani grande crisi umanitaria"



vedi anche

Afghanistan, console italiano aiuta bambino in scalo Kabul. FOTO

Per Chesky la fuga degli afghani dopo la presa di Kabul da parte dei talebani "è una delle più grandi crisi umanitarie del nostro tempo”. L’amministratore delegato ha spiegato che la società lavorerà a stretto contatto con le ONG e con airbnb.org, il braccio senza scopi di lucro della società. che fornisce alloggi alle persone bisognose a seguito di disastri naturali e altre crisi. Secondo quanto riporta la Cnn, che ha chiesto ulteriori informazioni sull'iniziativa, Chesky non ha detto per quanto tempo i rifugiati saranno ospitati o per quanto tempo l'azienda finanzierà i loro soggiorni.